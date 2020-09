Wegen Drogenhandels musste sich ein 21-jähriger Traisner am Donnerstag am Landesgericht einfinden. Fast ein Kilo Cannabis und auch Kokain soll er laut Anklageschrift gedealt haben.

„Natürlich ist etwas falsch und dumm gelaufen“, meinte eingangs sein Verteidiger, aber er hätte deutlich weniger verkauft und außerdem sei ihm überdies noch ein Teil der Ware gestohlen worden. „Es sind hier so viele Unglücksfälle, dass es schon fast skurril ist“, fügte der Verteidiger hinzu. Daher zeigte sich der bereits vorbestrafte junge Erwachsene nur teilgeständig. Er selbst sei Cannabiskonsument und hätte in Wien etwas zum Rauchen gekauft. „Ich hatte 14 Deka zu Hause und dachte, die könnte ich verkaufen. Vielleicht hätte ich es auch hergeschenkt“, erzählte er. Auf jeden Fall hätte er sich dann mit mehreren Freunden in St. Pölten getroffen, um den Stoff an einen Interessenten weiterzuverkaufen. Gemeinsam sei man mit dem Auto zurück nach Traisen gefahren. Er holte das Cannabis von seiner Wohnung und verstaute es in einem Sackerl. Sogar eine Waage war dabei, um den Deal über die Bühne gehen zu lassen.

„Die Qualität war nicht so schlecht, ich habe es selber geraucht“, antwortete der Traisner auf die Frage des Richters, wie er den Wert der Droge einschätze. Ein Verkaufspreis sei aber noch nicht vereinbart gewesen.

Im Auto ging es nach Lilienfeld, irgendwie gelang es jedoch dem vermeintlichen Kaufinteressenten, die heiße Ware an sich zu reißen und davon zulaufen, sodass er sich in diesem Fall gar nicht bereichern konnte. Der 21-Jährige gab aber zu, einem Eschenauer Kumpanen mehrmals zwischen August und Oktober des Vorjahres rund 50 Gramm Cannabis mitgenommen, aber ohne Preiserhöhung weitergegeben zu haben. Mit Kokaindealen habe er niemals etwas zu tun gehabt, verneinte er vor dem Richter vehement.

Angeklagter bereits wegen Raub verurteilt

Dass er zwei bis drei Mal von ihm Cannabis erhalten hätte, bestätigte der als Zeuge geladene Freund. „Ich habe es weiterkauft“, erzählte er. 7,50 Euro hätte er bezahlt, um zehn Euro hätte er es weitergegeben. „Sind Sie cannabissüchtig?“, wollte der Richter indes vom Angeklagten wissen. „Das Cannabis war nicht schlecht, aber süchtig war ich nicht“, betonte er, dass er seit sechs Monaten clean sei. Der junge Erwachsene ist bereits zu sechs Monaten auf Bewährung wegen Beteiligung an einem Raub verurteilt. Der Richter mahnte ihn, dass aufgrund der aktuellen Vorfälle eine Haftstrafe fällig werden könnte.

„Bitte nicht“, bat dieser, und wies auf seinen Job hin. Die Verhandlung wurde vertagt, weil jener, der ihm das Cannabis gestohlen haben soll, nicht zur Verhandlung erschienen ist und erneut geladen wird. Ein St. Pöltner, der beim geplatzten Deal zugegen gewesen sein soll, befindet sich wegen anderer Vorfälle hinter Gittern.