„Stellen Sie sich vor, Sie gehen von Ihrer Wohnung ins Stiegenhaus hinaus. Plötzlich steht ein Nachbar vor Ihnen, zieht eine Waffe und schießt Ihnen in den Bauch. Er geht weg, und Sie gehen davon aus, dass Ihr Leben beendet ist“, sagt Staatsanwältin Barbara Kirchner zu den Geschworenen.

Passiert ist dieses Horrorszenario in einem Mehrparteienhaus in Traisen. Dort versuchte am 29. November 2017 ein 47-Jähriger, mit einer Schrotflinte eine Nachbarin zu töten und legte danach Feuer in seiner Wohnung. Weil der Mann an einer höhergradigen geistigen Abartigkeit leidet, beantragt nun die Anklagebehörde die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

„Der Betroffene war lange unauffällig, lebte alleine, hatte soziale Kontakte abgebrochen“, setzt die Staatsanwältin fort. Geschossen habe der 47-Jährige auf seine Nachbarin, die einen Stock über ihm wohnte, weil er meinte, dass sie tödliche Dämpfe in seine Wohnung leite.

„Ich hatte so einen Hass auf diese Person. Es war, als hätte sie mir mein Zuhause gestohlen. Ich konnte nicht mehr atmen, ein süßlicher Geruch war überall“, erklärt er im Prozess.

Ab drei Uhr früh lauerte er dann auf die Nachbarin. Um fünf Uhr kam sie die Treppe herunter. „Er hat die Tür aufgerissen. Ich hab’ guten Morgen gesagt, da ist er mir entgegengesprungen. Ich hab’ ein Rohr gesehen, einen Knall gehört. Blut ist in einem Schwall über meine Jacke und Hose in die Stiefel geronnen. Ich bin in meine Wohnung zurück, mein Lebensgefährte hat die Wunde zugedrückt“, erzählt die 49-Jährige, die notoperiert wurde. Dass sie überlebte, war Glück. Ein Holzbrett, das sie schützend vor sich hielt, schwächte den Schuss ab. In Lebensgefahr schwebe sie aber immer noch: „Bleireste habe ich im Körper.“

Der 47-Jährige legte nach der Tat in seiner Wohnung in vier Zimmern Feuer, setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr drei Stunden lang spazieren. Dabei versteckte er die Waffe und stellte sich dann selbst bei der Polizei.

In der Wohnung des 47-Jährigen fanden Ermittler eine Armbrust und Stahlpfeile. „Ursprünglich wollte ich die nehmen, aber deren Durchschlagskraft war nicht sehr gut“, erklärt der 47-Jährige. Ob er bereut? Er verneint und sagt, dass er wieder schießen würde.

Laut Psychiater Werner Brosch ist der Traisner gefährlich und schwer behandelbar. „Er war getrieben, in einer Störung gefangen. Behandelnde Ärzte sagen, dass er zornig sei, Impulsdurchbrüche nicht zurückhalten könne und es Probleme mit Mitbewohnern im Landesklinikum Mauer gebe“, so der Gutachter. Dem entgegnet der 47-Jährige schroff: „Sie reden dummes Zeugs, das ist der fatalste Unfug, den ich je gehört habe.“

Der Traisner wird wegen versuchten Mordes und versuchter Brandstiftung schuldig gesprochen, dem Antrag auf Einweisung wird stattgegeben. Das Urteil ist rechtskräftig.