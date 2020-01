„Ich bin jetzt clean“, betonte eine 34-jährige Traisnerin am Donnerstag bei ihrer Verhandlung am St. Pöltner Landesgericht.

Wegen gewinnbringenden Verkaufs der harten Droge Heroin musste sich die Frau verantworten. Mindestens ein halbes Kilo hat sie an verschiedene Konsumenten weitergegeben, um auch ihre Sucht zu finanzieren. Dafür fasste die Mutter eines Kindes sieben Monate bedingt auf drei Jahre aus. Warum sie sich zu dieser Tat hinreißen ließ und jetzt mit illegalen Suchtmitteln nichts mehr zu tun haben möchte, lest ihr in der kommenden Printausgabe der NÖN.