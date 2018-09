Es ist nicht das erste Mal, dass ein 23-jähriger Traisner mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Am Donnerstag wird ihm bei Gericht in St. Pölten Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Last gelegt.

As Zeugen sind Polizeibeamte aus dem Bezirk geladen, denn sie hatten am 25. Mai dieses Jahres mit dem Traisner im wahrsten Sinne des Wortes zu kämpfen. Zugetragen hat sich der Vorfall nach einer „Garagenparty“. Der Angeklagte gesteht ein, im Zuge der Feier Alkohol konsumiert zu haben und bekennt sich gleich zu Beginn der Verhandlung schuldig. Aufgrund seiner Alkoholisierung und der daraus resultierenden Müdigkeit weigerte er sich, das Partygelände zu verlassen. Den Anweisungen der herbeigerufenen Exekutive, zu gehen, leistete er nicht Folge. Ein Traisner Beamter, der vor Ort war, schildert detailliert die Reaktion des Betrunkenen: „Er schrie ,Schleicht´s Euch‘, beschimpfte uns ,Scheiß Kieberer!‘ und sprang von der Bank mit geballten Fäusten, sodass er richtig zitterte.“

„Wennst mich ansprühst, dann bring‘ ich dich um!“ Drohung eines amtsbekannten Traisners gegen einen Polizisten

Die Situation drohte zu eskalieren und die Polizei kündigte den Einsatz von Pfefferspray an. Daraufhin rastete der Traisner völlig aus. „Er drohte: ,Wennst mich ansprühst, dann bring‘ ich dich um‘“, schildert der Polizist, der dessen Festnahme aussprach. „Als ich ihn am Arm nahm und mit meinem Kollegen zum Streifenwagen bringen wollte, schlug und trat er wild um sich“, schildert dieser weiter — auch, dass die Gegenwehr des jungen Mannes so heftig war, dass sein rund 180 Zentimeter großer, erfahrener Kollege sogar zu Sturz kam.

Richter wertet Reue als mildernd

Bei der Befragung durch den Richter zuvor, ob und warum er die Beamten attackiert hätte, begründet dies der Angeklagte, „dass er sich so aus den Griffen der Polizei lösen wollte“ und merkte auch kleinlaut an, dass es ihm leid tue. Doch auch im Streifenwagen zeigte er sich aggressiv. Die Reue und Geständigkeit des jungen Mannes wertet der Richter positiv, erschwerend die zwei Vorstrafen. „Sie haben einen Einbruchsdiebstahl begangen und Schneestangen ausgerissen“, erinnert er — auch, dass Alkohol offenbar immer wieder zum Problem werde. Der Bewährungshelfer merkt dabei die Bereitschaft seines Klienten, einer Arbeit nachzugehen, an.

Der Richter zeigt sich milde und sagt: „Das ist eine letzte Chance für Sie. Es darf jetzt nicht das Geringste vorkommen. Dann gehen sie lange hinter Gitter, weil dann werden auch die Vorstrafen von 19 Monaten fällig.“ Er verhängt 12 Monate auf Bewährung, 3.000 Euro Geldstrafe unbedingt oder 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe, sollte der verschuldete Mann das nicht bezahlen können. Außerdem setzt es eine Verlängerung der Probezeit der letzten Vergehen und eine Psychotherapie wegen des Alkoholproblems.