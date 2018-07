„Ich bin nicht so ein Mensch, ich will doch nur meine Ruhe haben“, zeigt sich ein Traisner (28) vor Richter Slawomir Wiaderek am Landesgericht St. Pölten teilweise geständig. Gefährliche Drohung und Körperverletzung werden ihm vorgeworfen. Nachdem bereits Ende April die Opfer und auch er ihre Aussage gemacht hatten, musste der 28-Jährige nun erneut vor Gericht. Eine Videoaufzeichnung sollte den Tathergang der Schlägerei in der St. Pöltner Disco La Boom bestätigen.

Video zeigt: Nicht nur gewehrt

Dort war zu sehen, dass er seinem Kontrahenten – dem Bruder seiner Ex-Frau – Schläge versetzt hatte, nachdem auch er geschlagen worden war. „Sie haben sich nicht nur gewehrt“, meint dazu der Richter. Sein Ex-Schwager wurde in der damaligen Verhandlung wegen der Körperverletzung bereits auf Bewährung verurteilt.

Nicht geständig zeigt sich der Angeklagte allerdings zu den Vorwürfen, seine Ex-Frau und dessen Freundin verbal und per SMS bedroht zu haben. Aussagen wie „Ich stech‘ dich ab oder ich bring‘ dich um“ sollen damals gefallen sein.

Für den gebürtigen Kosovo-Albaner setzt es nun drei Monate mit einer Probezeit von drei Jahren. Mildernd wertete der Richter das Geständnis und die Unbescholtenheit des Angeklagten, erschwerend nannte er die mehreren Anklagepunkte.

Der Richter sprach auch eine Weisung aus: Jeglicher Kontakt zu seinem Kontrahenten, seiner Ex-Frau und dessen Freundin sind verboten. „Nur der notwendige Kontakt, wenn es um das gemeinsame Kind geht, ist erlaubt“, gibt der Richter dem Angeklagten mit auf dem Weg. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.