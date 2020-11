Die Wirtschaft erlebt durch Corona herausfordernde Zeiten. Auch in der Metallbranche ist es wichtig, up-to-date zu sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Georg Fischer Fittings hat daher jetzt eine neue Investition in die Zukunft getätigt: Eine vollautomatische Verpackungs- und Palettieranlage erleichtert nun die Produktionsabläufe am Standort Traisen.

„Standort & Arbeitsplätze werden dadurch abgesichert“

„Damit werden die bestehenden Kapazitätsgrenzen ausgeweitet. Ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung und Automatisierung ist dadurch gesetzt“, erklärt Geschäftsführer Bernhard Dichtl. 700.000 Euro wurden investiert. So könne man der notwendigen Effizienz- und Produktivitätssteigerung Rechnung tragen.

„Standort und Arbeitsplätze werden dadurch abgesichert“, begründet er den Maschinenankauf. Flexibilitätsbedarf und die Individualisierung der Kundenwünsche nehmen zu.

„Es werden sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen als auch die Anforderungen an die jeweilige Verpackung, die entsprechende Verpackungstechnik und die damit verbundenen Anlagen komplexer“, weiß er. Mit der neuen, vollautomatischen Anlage könne man den steigenden Herausforderungen Rechnung tragen.

Georg Fischer Fittings beschäftigt als Teil des schweizerischen Konzerns am Standort Traisen derzeit rund 430 Mitarbeiter und produziert pro Jahr rund 12.200 Tonnen Fittings – das entspricht zirka 52 Millionen Stück im Dimensionsbereich 1/8 bis 4 Zoll und den Klemmverbinder „Promifit“. Der Exportanteil liegt bei 90 Prozent, wobei vorwiegend in die Schweiz und die EU-Staaten geliefert wird.

„Um am Markt führend zu bleiben, sind fortwährende Investitionen in einen modernen Anlagen- und Maschinenpark und nachhaltige Lösungen nötig“, betont der Geschäftsführer.