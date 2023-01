Neue Tankstelle ist geplant

Tanken ist bei der Rumpold-Filiale in Traisen nicht mehr möglich. Die Kunden wurden vor einiger Zeit darüber schriftlich informiert.

Das Unternehmen aus Trofaiach in der Steiermark hat sich aus Traisen zurückgezogen. Der bestehende Vertrag wurde nicht verlängert. Rumpold war seit 2010 hier ansässig. „Wir sind aber auf der Suche nach einem neuen Areal in der Region. Sobald sich eine passende Gelegenheit ergibt, wollen wir wieder einen Standort eröffnen“, berichtet Carina Handler, Zuständige für die Tankstellen bei der Firma Rumpold. Im Bezirk gibt es derzeit keine andere Filiale, die nächste Rumpold-Station findet sich erst im Bezirk Baden. Insgesamt betreibt Rumpold aktuell 28 Tankstellen in ganz Österreich.

Grundbesitzer Ali Yildiz, der daneben den Reifenhandel samt Auto-Waschstraße besitzt, möchte, dass sich hier wieder ein Tankstellenbetreiber ansiedelt. Vor fünf Jahren hat Yildiz das Areal der Tankstelle erworben. „Die künftige Tankstelle soll als Automatentankstelle betrieben werden, wo man mit der Karte oder auch bar zahlen kann“, kündigt er an. Er ist auch schon auf der Suche nach einem neuen Betreiber. Selbst eine Tankstelle führen, so wie einst die AGIP vor einigen Jahren, möchte er heute nicht mehr. In seinem Unternehmen gibt es genug zu tun. Kunden kommen aus der ganzen Region. Sein Sohn Muhammed Yildiz (30) wird seine Firma übernehmen und er möchte ihn dabei unterstützen.

