Ein Fest für Volksmusikfans verspricht die 14. Auflage des Traisner Oktoberfestes. Organisator Gerhard Bauer und sein Team stecken mitten in den Vorbereitungen für die Großveranstaltung, die heuer von Donnerstag, 19., bis Sonntag, 22. September, sowie von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. September, wieder im Bauer-Eventstadl und in der Stockschützenhalle beim Traisner Sportplatz in Szene gehen wird.

Die Latte legt sich Bauer erneut hoch: Er peilt dieselbe Bescherzahl wie im Vorjahr an, als über 17.000 Besucher gezählt wurden. Gelingen soll das mit einem attraktiven Programm, das altbekannte und neue Stars nach Traisen bringt. „Es ist uns gelungen, mit führenden Agenturen im deutschsprachigen Raum langfristige Kooperationsverträge auszuhandeln, sodass wir auch bei der Umsetzung unserer musikalischen und künstlerischen Ziele beim Oktoberfest auf erfahrene Partner zurückgreifen können“, verrät Bauer. Weißwurst, Bier, jede Menge andere kulinarische Köstlichkeiten und natürlich gute Stimmungsmusik sollen die Herzen der Oktoberfest-Fans wieder höher schlagen lassen.

Musik, Bärte und Fußball-Legenden

Bei der Eröffnung am Donnerstag, 19. September, werden nach dem Bieranstich die Highlights für Stimmung sorgen. Am Freitag, 20. September, kommen Marc Pircher samt Band und Voxxclub nach Traisen. Zum Ausklang des Abends wird Franky Leitner mit seinen Partyhits die Halle rocken.

Die Dirndlrocker werden dann am Samstag auftreten, ehe beim Frühschoppen am Sonntag die Mayrhofner so richtig für Wiesnstimmung sorgen sollen. In diesem Jahr kommen in Traisen erstmals auch Freunde des gepflegten Bartes bei den Auftritten von „Belle Moustache“ voll auf ihre Kosten. Eine sportliche Premiere bringt der Sonntag, denn ab 10 Uhr gibt sich das Copa-Pele-Team mit österreichischen Fußball-Legenden am Fußballplatz in Traisen ein Stelldichein.

Das zweite Festwochenende wird mit Musik von den jungen Zillertalern und Melissa Naschenweng eingeläutet. Die Powerkrainer und Antonia aus

Tirol werden am Samstag die Bühne rocken.

Am Sonntag klingt das Oktoberfest beim Frühschoppen mit den Zellberg Buam aus Tirol aus.

Flottere Beats für die Jungen und Junggebliebenen gibt es jeweils Freitag und Samstag im Gerhard-Bauer-Eventstadl mit den DJs Shany, The Haros, Rudy MC und Pimp sowie DJane Ginny.

Übrigens: Die Größe der Veranstaltung zeigt auch die Zahl des eingesetzten Personals: An den insgesamt sieben Tagen des 14. Original Traisner Oktoberfestes werden Gerhard Bauer und rund 80 Helfer im Dauereinsatz stehen.