Rasierklingen-Diebe wurden verurteilt

Drei Männer, 29, 46 und 32 Jahre alt, waren seit einer Weile in Österreich unterwegs und ließen in Drogerien und Supermärkten einiges mitgehen, darunter auch Alkohol und Rasierapparate. Der Hauptteil der Beute: fast 300 Packungen Rasierklingen. In Traisen wurden sie schließlich auf frischer Tat ertappt.

Im Oktober bemerkte eine Supermarkt-Kassiererin den Diebstahl, die Bande wurde dabei gefilmt. Die Männer flüchteten zwar mit dem Auto – bei einer Autobahnauffahrt bei St. Pölten fing sie die Polizei aber ab. Die Rasierklingenpackungen waren unter anderem beim Reservereifen versteckt. Der Großteil der Beute im Wert von insgesamt rund 8.000 Euro konnte sichergestellt werden.

Mildes Weihnachts-Urteil wurde gefällt

Vor Gericht sind alle drei geständig – zwei sofort, der Dritte sagt anfangs, er sei nur im Auto dabei gewesen, habe aber nichts gestohlen. Nach anwaltlicher Rücksprache gibt er seine Beteiligung jedoch zu.

Alle drei sagen, sie haben ein Drogenproblem und hätten gestohlen, um sich Drogen zu kaufen. Nur einer hat eine relevante Vorstrafe in Deutschland, die anderen sind unbescholten. Das rechnet ihnen der Richter an.

Das Urteil: schuldig im Sinne der Anklage, teilbedingte Haft für alle drei. Das relativ milde Urteil ist wohl auch Weihnachten geschuldet. Der Erstangeklagte erhält 16 Monate Haft, der Zweite 13 und der Dritte 14 Monate. Sie müssen jeweils für drei Monate ins Gefängnis.

Die Handys von Erst- und Zweitangeklagtem werden konfisziert, weil sie diese dazu verwendet hatten, an die Tatorte zu navigieren. Die Angeklagten sind damit einverstanden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.