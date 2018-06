Was ist Palmöl? Warum wird es verwendet? Und wo wird es wie angebaut? „Für den Klimaschutz wichtige Fragen, die viele noch immer nicht oder noch zu wenig wissen“, weiß Traisens Bürgermeister Herbert Thumpser.

Zur Vorbereitung des zweiten Thementages der Marktgemeinde Traisen – der erste wurde dem Wasser gewidmet – zum Thema „Palmöl und Lebensmittelkennzeichnung“ wurde im Rahmen eines Projekttages in der Neuen Mittelschule Traisen mit den Schülern der vierten Klassen gearbeitet. Gemeinsam mit Projektleiterin Katharina Kratochwill vom Verein „Südwind“ untersuchten die Schüler Waren aus dem Supermarkt nach Palmöl.

Weiters wurden auch Kennzeichnungen auf Lebensmitteln und deren Aussagekraft besprochen. „Nicht in jedem Lebensmittel, auf dem ,Österreich‘ draufsteht, müssen Lebensmittel aus Österreich drin sein. Grundsätzlich geht es um einen bewussteren Umgang mit den Einkäufen“, betont dazu Thumpser.

„Für uns als Marktgemeinde Traisen, insbesondere als Klimabündnis-Gemeinde, sind solche Aktionen, die zu einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln führen, sehr wichtig. Wir wollen aufzeigen, dass es regionale und lokale Angebote gibt, dass diese von örtlichen Produzenten kommen und damit das Vertrauen in diese größer ist als zur großen Lebensmittelindustrie. Dies sollte unser Handeln in diesem Zusammenhang prägen“, führt Thumpser aus. Und: „International denken und lokal beziehungsweise regional handeln ist das Thema.“

Der nächste Thementag der Marktgemeinde zum Thema „Palmöl“ findet am Samstag, 9. Juni, in der Zeit von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr im Rahmen der „17. Fairen Wochen“ von Südwind NÖ unter dem Motto „NÖ mit FAIRantwortung“ am Volksheimplatz statt. „Dabei kann sich die Bevölkerung über Lebensmittelkennzeichnung, welches Logo auf einer Verpackung, was verspricht oder tatsächlich Inhalt ist, informieren, genauso wie über Palmöl und dessen Produktion beziehungsweise dessen Einsatz in der Lebensmittelindustrie“, hofft Thumpser auf viele Interessenten am Thementag.