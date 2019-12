Streichelzoo und Bastelstube beim Traisner Kinderadvent.

Ein Streichelzoo, eine Back- und Bastelstube sowie Korbflechten für jung und alt: Das waren nur einige Hits des Kinderadvents im Traisner Volksheim am Sonntag. Es wurden Weihnachtsgeschichten vorgelesen und es gab eine Reihe an musikalischen Darbietungen, so auch von der „Dragon Fire Juniorband“ und dem Chor der Neuen Mittelschule Traisen. Applaus ernteten auch die Tänzerinnen des Musikschulverbandes. Außerdem wurden Spenden für die Kinderkrebshilfe gesammelt.