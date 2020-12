Jetzt ist es erhältlich, das jüngste Buch von Bürgermeister Herbert Thumpser.

NÖN-Leser sind im Bilde: Der Hobbyautor und Fan des historischen Motorradrennsports hat sein neues Buch dem Behamberger Wolfgang Stropek gewidmet. Dieser prägte die heimische Motorradszene maßgeblich: Zu Beginn als Solofahrer in der 500er-Klasse kämpfte Stropek mit Giacomo Agostini und Phil Read um Platzierungen und Weltmeisterschaftspunkte; später, als Beiwagenpilot, mit den Allzeitgrößen wie Steve Webster und Rolf Biland in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft.

Doch was ist sein Bezug zu Traisen? Seit rund 20 Jahren tritt Wolfgang Stropek als Veranstalter der Rupert-Hollaus-Gedächtnisrennen – in memoriam des einzigen österreichischen und zugleich Traisner Motorradweltmeistes – auf. Er entwickelte dieses zu einem der größten Veranstaltungen für historische Motorräder in Europa.

Herbert Thumpser arbeitet die einmalige Karriere in seinem Buch auf. „Benzin fließt in seinen Adern“, ist der Titel dieser Biografie. Warum ihn Stropek so fasziniert: „Erst im Alter von beachtlichen 73 Jahren beendete er seine Fahrerkarriere auf der ,Isle of Man‘, der gefährlichsten und atemberaubendsten Strecke der weltweiten Motorradszene in der irischen See.“

Auf 136 Seiten mit vielen einmaligen Fotos beschreibt Thumpser den Enthusiasmus Stropeks, sein Umfeld, seine Erfolge, aber auch seine Niederlagen.

Dass dieses Buch mit einem Kapitel über Rupert Hollaus beginnt und mit einem solchen Kapitel endet, ist der Recherchearbeit von Herbert Thumpser zu verdanken. „Ich habe Parallelen zwischen Hollaus und Stropek gesucht und auch gefunden“, macht es Herbert Thumpser spannend. Mehr möchte er dazu nicht verraten und hofft auf viele Motorrad-Rennsport begeisterte Leser.

Das sechste Buch Thumpsers ist in seinem thucom-Verlag erschienen. Infos gibt es dazu unter www.thucom.at.