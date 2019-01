Optimistisch startet die Firma Trost ins Jahr 2019. Das Traisner Transportunternehmen hat heuer einiges vor. „Wir müssen etliche Großprojekte abarbeiten. So wird es bauliche Veränderungen an den Standorten Spratzern, Traiskirchen und Krems-Theiß geben“, kündigt Junior-Chef Johannes Trost an.

Ebenso wurde bereits in den Fuhrpark großzügig investiert. „Wir wollen weiterhin topmoderne Fahrzeuge mit umweltschonender Motoren- und großer Ausstattungstechnik bieten“, sagt er und ist überzeugt, dass dies gut investiertes Geld sei. Denn: „Unsere Kunden melden eine gute Auftragslage für die kommende Saison.“ Um all den Anforderungen gerecht zu werden, stellt der Traisner Transportunternehmer neues Personal ein und schafft so 15 neue Jobs für die Region. Dabei bietet der Betrieb ein besonderes „Zuckerl“ zur Personalrekrutierung.

Familiengeführtes Unternehmen

„Wir werden auch heuer wieder unsere ,Führerschein-Aktion‘ durchführen, um neue Mitarbeiter für unser Unternehmen begeistern zu können.“ Bei dieser Aktion übernimmt der Betrieb, für geeignete Kandidaten, die Ausbildungskosten für den Lkw- und Anhängerführerschein in den Klassen C/E, die Grundqualifikationsprüfung, die Erweiterungsprüfung C 95 und die Kranausbildung. Zielgruppe sind junge, motivierte Leute sowie Personen, die sich beruflich verändern möchten.

„Wir bilden unsere zukünftigen Mitarbeiter umfassend aus und bieten einen sicheren, abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem familiengeführten Unternehmen. Aufgrund unseres großen Fuhrparks haben wir eine Vielzahl an verschiedenen beruflichen Möglichkeiten. In den Abteilungen Erdbau/Kipper, Güter- und Sondertransport sowie Mobilkran haben wir einige spannende Jobs zu vergeben“, lässt Junior-Chefin Theresa Glaser-Trost wissen.