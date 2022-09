Weltenbummlerin auf einer Reise ohne Ziel

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Mit 21 hat sie begonnen, die Welt zu bereisen. Als Inspiration diente ihr ihre Schwester, die ebenfalls bereits viel gereist ist. Inzwischen ist weit mehr als ein Jahr vergangen, doch die Traisnerin Lisa Maria Hollaus ist noch immer unterwegs. Ein Ziel vor Augen hat sich nicht. Für sie gilt: Der Weg ist das Ziel. Im NÖN-Interview erzählt die Weltenbummlerin über ihre Erlebnisse allein, fernab der Heimat. Derzeit ist sie in Mexiko.

NÖN: Was war Ihre Motivation zu dieser Reise ohne Ziel?

Lisa Maria Hollaus: Zum einen war ich mir unsicher darüber, ob ich meinen Job als Konditorin weiterhin Vollzeit ausüben möchte. Ich hatte gerade die Abendmatura erfolgreich abgeschlossen. Ich konnte mich aber für kein Studium entscheiden, wollte aus meiner täglichen Routine ausbrechen und neue Erfahrungen sammeln. Nur so kann ich herausfinden, was in in Zukunft machen möchte.

Sind Sie alleine unterwegs?

Hollaus: Letzten Endes: Ja, aber ich bin selten wirklich alleine.

Wie sah Ihre bisherige Reiseroute aus?

Hollaus: Mit meinem Bruder und einem Freund begann meine Reise mit einem Road-Trip durch Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Belgien bis nach Amsterdam. Von dort aus bin ich alleine durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen bis hinauf zum Nordkap und dann die Küste entlang zurück nach Dänemark gereist. Mit der Fähre unterwegs, habe ich die Färöer-Inseln und Island besichtigt. Drei Monate später ging es mit dem Flugzeug nach Florida, Louisiana, Kalifornien und in den Norden von Mexiko. Von dort aus war ich in Richtung Süden auf dem Landweg unterwegs.

Arbeiten Sie auf ihrer Reise?

Hollaus: In Island habe ich einen Monat auf einer Hobby-Farm mithilfe von „workaway“ – das ist eine Vermittlungsseite für Reisende – für Unterkunft und Verpflegung gearbeitet. Aber ansonsten reise ich nur.

Was hat Sie bislang am meisten beeindruckt?

Hollaus: Mexiko ist für mich beeindruckend, da ich zuvor nicht viel über das Land wusste. In den Medien hört man meist eher Negatives. Es wird davor gewarnt, wie gefährlich es dort sei. Doch ich hatte einen komplett anderen Eindruck. Mexiko ist voll von wunderschönen Orten und gut gelaunten, positiven Menschen.

Sind Sie schon in gefährliche Situationen geraten?

Hollaus: Es gab ein paar Situationen, in denen ich mich unwohl fühlte. In Los Angeles unter den Obdachlosen beispielsweise.

Mit welchen Verkehrsmitteln reisen Sie?

Hollaus: Ich reise mit allem, was sich gerade anbietet. Anfangs bin ich mit meinem Auto bis nach Amsterdam gefahren. Dann ging es weiter mit Bussen, Zügen, mit der Fähre, dem Flugzeug, auch mit dem Helikopter. Hin und wieder bin ich per Anhalter gereist.

Ist Ihre Reise für Sie persönlichkeitsbildend?

Hollaus: Ja, auf jeden Fall. Es wurde mir so viel über mich klar. Insbesondere das Sprechen und Leben mit Einheimischen ist eine einzigartige und lehrreiche Erfahrung. Die eigene Komfortzone zu verlassen und komplett unabhängig und abseits des üblichen Umfelds, ganz auf sich alleine gestellt zu sein, ist eine große Veränderung, die prägt.

Wie lange soll es weitergehen?

Hollaus: Das steht noch nicht fest. Anfangs hatte ich noch eine genaue Route vor Augen, aber mittlerweile reise ich einfach drauf los und der Rest ergibt sich schon von selbst.

