Nachfolgerin gefunden! Neue Wirtin fürs Volksheim

Es war spontan, als im Herbst Volksheim-Wirt Christian Schluder seinen Rückzug als Volksheim-Wirt bekannt gab. Für einige Wochen stand das Gemeindelokal am Rathausplatz leer, aber nicht lange. Fast fließend konnte eine Nachfolgerin gefunden werden: Safiye Atilmis, vielen bekannt als Betreiberin des nahen Lokals „Bella Riva“ in der Mariazellerstraße 47.

Die Pizzen, Kebabs und Burger, zubereitet von der Familie Atilmis, sind über die Bezirksgrenzen hinaus beliebt. Im Volksheimlokal setzt die 47-jährige gebürtige Türkin, die bereits mit drei Jahren nach Österreich gekommen ist, aber auf „echte, österreichische Küche“, wie sie betont.

Bürgermeister Herbert Thumpser freut sich, dass so schnell der Betrieb im Lokal weitergehen konnte. „Beim Krampuslauf vor wenigen Tagen hat das Team bereits seine Feuertaufe bestens bestanden“, betont Thumpser. Ihn freut, dass mit Safiye Atilmis eine Gastronomin aus Leidenschaft gewonnen werden konnte. Sie führt bereits seit 2017 mit ihrer Familie das „Bella Riva“ – und das, obwohl sie eigentlich gelernte Buchhalterin ist.

Von der Buchhaltung wieder zurück in die Gastronomie

„Erst vor Kurzem habe ich in meinem ursprünglichen Büro, der Forschungsförderungsgesellschaft in Wien, wieder begonnen als Buchhalterin, weil ich mich eigentlich ein wenig aus der Gastronomie zurückziehen wollte. Die Praxis hat aber gezeigt, beides geht nicht, der Job in Wien und das Lokal der Familie.“

Jetzt mit dem Offert der Gemeinde, das Volksheimlokal weiterzuführen, wurde dann der Bürojob in Wien abermals an den Nagel gehängt. „Unser Lokal heißt jetzt ,Zum Platzl‘“, erzählt sie. Zu diesem Entscheid ist sie gemeinsam mit der Gemeinde gekommen. Man wollte einen fixen Namen finden, der nicht, sollte es irgendwann mitunter wieder einen Pächterwechsel geben, geändert werden muss, weil er mit dem Namen des Betreibers in Verbindung steht. So sei es zuletzt mit „Der Schlu“ gewesen.

Das „Bella Riva“ wird, erzählt Atilmis, weiter verpachtet. Ein Nachfolger ist bereits gefunden. Dieser arbeitet aber dann eigenständig. Freunde der Pizzen und Kebabs der Familie Atilmis müssen künftig jedoch nicht darauf verzichten. „Wir haben auch noch die ehemalige Pizzeria Hausleiter in Göblasbruck übernommen. Derzeit wird umgebaut. Das ,Bella Riva’ wird es also weitergeben, nur eben an einem anderen Standort, dafür aber größer“, erzählt Atilmis. Das bisherige Lokal sei einfach auf Dauer zu klein gewesen, sowohl von der Sitzplatzzahl her als auch vom Raumangebot in der Küche, wenn die Bestellungszahl hoch war.

Safiye Atilmis ist ganz wichtig, zu betonen: „Im ,Zum Platzl‘ gibt es nur die echt typische österreichische Küche.“ Und: „Ich esse diese selbst sehr gerne, sei es nun ein Rindsbraten oder eine Schwammerlsoße.“ Frühstück, Mittagsmenü und ab Nachmittag Jausen werden im Volksheimlokal geboten. Im neuen „Bella Riva“, das künftig ihr Sohn Biran (26) führen wird, möchte sie die Menükarte im Bereich Salate, Pasta und auch orientalische Küche erweitern. Fix im Team ist natürlich auch ihr Mann Serdal (50), der wieder fleißig in der Küche mithelfen wird.

