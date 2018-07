„Mit Pinsel und Bleistift durchs Traisental“, das ist das Motto von Legendenmaler Hubert Schorn und Geschichten-Schreiber Johann Rankl für ihr Buch, an dem sie gerade arbeiten. 140 Seiten stark soll das neue Werk im A4-Format werden. Vorkommen werden darin bekannte Persönlichkeiten, die eine Verbindung zum Traisental haben.

„Unsere Reise beginnt in St. Aegyd und Hohenberg und geht über Freiland, Türnitz, St. Veit, Mitterbach, Hainfeld, Ramsau über Wilhelmsburg und St. Pölten nach Herzogenburg und endet in Traismauer“, sagt Johann Rankl. Nicht fehlen darf zum Beispiel Skipionier Mathias Zdarsky, ebenso wenig wie Politiker Victor Adler, Sängerin Lolita, Fußballer Toni Pfeffer oder Zirkusdirektor Bernhard Paul.

„Die wenigsten werden wissen, dass Weltklasse-Schwimmer Mark Spitz auch eine Verbindung zum Traisental hat.“ Hubert Schorn, Legendenmaler

„Seit die Leute wissen, dass wir an dem Buch arbeiten, rufen sie mich fast täglich an und erzählen mir ihre Geschichten mit den Berühmtheiten aus dem Traisental“, sagt Hubert Schorn. So hätten zum Beispiel Helmut Zilk und Dagmar Koller ihre tête-à-tête gerne ins Traisental verlegt. „Die wenigsten werden außerdem wissen, dass Weltklasse-Schwimmer Mark Spitz auch eine Verbindung zum Traisental hat. Er hat Wurzeln in Wilhelmsburg. Das Haus, in dem Spitz war, gibt es heute noch“, weiß Schorn, der selbst aus Wilhelmsburg ist.

Seit eineinhalb Jahren arbeitet er schon an dem Buch. „Die Zeichnungen sind alle fertig – jetzt ist Johann Rankl mit den passenden Texten dazu dran“, sagt der Legendenmaler, der sich das Buch auch selbst zu seinem 70. Geburtstag schenken will, den er heuer feiert. „Das Buch wäre das Sahnehäubchen“, schmunzelt er.

„Wir sind nämlich draufgekommen, dass es besonders viele verschiedene Schmetterlinge an der Traisen gibt“

Neben prominenten Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Musik und Sport wird im Buch auch Platz für die Natur sein. „Wir sind nämlich draufgekommen, dass es besonders viele verschiedene Schmetterlinge an der Traisen gibt“, erklärt Schorn. Ebenfalls Thema werden die Bürgermeister sowie die Unternehmen im Tal sein. „Wir planen auch Buchpräsentationen in den verschiedenen Gemeinden. Dabei werden dann auch die regionalen Zeichnungen von Hubert Schorn ausgestellt“, sagt Rankl, der sich auch vorstellen kann, dass sich die Gemeinden als Abnehmer finden. „Das Buch wäre beispielsweise ein gutes Geschenk bei Gratulationen.“

Vorgenommen haben sich die beiden, dass ihr Werk im November fertig ist. „Der 15. November ist das Ziel“, erklärt Schorn.

Das Buch ist übrigens nicht die erste Zusammenarbeit von Schorn und Rankl. „Begonnen hat alles mit meinem Buch ‚St. Pöltner Geschichten‘. Der Verlag hat gesagt, ich soll mir jemanden suchen, der das Buch illustriert. Ich hab‘ mich dann an Hubert Schorn gewandt“, sagt Rankl, der Stadtrat in St. Pölten ist.

Weiter ging es dann mit dem Buch „Mit der Mariazellerbahn unterwegs“. „Darin geht es ums Pielachtal“, erzählen die beiden. Dieses Buch wurde zur Landesausstellung 2015 sogar neu aufgelegt. „Man hat uns um eine Überarbeitung gebeten, wir haben uns aber entschieden, gleich ein neues Buch zu machen“, sagt Rankl. Dass das Traisental so viel Potenzial für ein Buch hat, hat Schorn zu Beginn übrigens gar nicht gedacht. „Aber wir sind draufgekommen, dass das Traisental dem Pielachtal in keiner Weise nachsteht.“