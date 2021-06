Pläne für die Modernisierung der Traisentalbahn werden (wie berichtet, siehe hier) schon länger gewälzt. Jetzt verkündet Landesrat Ludwig Schleritzko: „Die sogenannte Infrastrukturentwicklung für die Traisentalbahn wurde abgeschlossen. Damit steht fest, in welche Richtung sich die Regionalbahn entwickeln wird: Wir werden die Strecke ausbauen und elektrifizieren.“

Das Land NÖ und die ÖBB arbeiten zurzeit an den Planungs- und Realisierungsverträgen, die laut Schleritzko in den kommenden Wochen finalisiert werden sollen. Ziel dieser Maßnahmen sei ein durchgängiger Taktfahrplan. „Dieser soll eine Ausweitung des Stundentakts bis Schrambach/Hainfeld und einen exakten Halbstundentakt zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend in beide Richtungen wiederum bis Schrambach/Hainfeld bringen", heißt es aus dem Büro des Landesrates.

Die Modernisierung der Traisentalbahn ist Teil des Bahnpakets, das Land NÖ und ÖBB im Sommer 2019 geschnürt haben. An der Infrastrukturentwicklung – sozusagen der Grundlagenstudie des Ausbaus – hat sich das Land mit 40 Prozent beteiligt.

„Für die Umsetzung der Pläne sprechen wir von einem voraussichtlichen Gesamterfordernis von über 100 Millionen Euro. Auch hier wird sich das Land NÖ finanziell beteiligen“, kündigt Schleritzko an.