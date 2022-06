Traisner "Bombendroher" steht nun vor Gericht

Anfang April brachte ein großer Polizei Einsatz Traisen in Aufruhr. Ein 51-Jähriger Traisner hatte beim Kundendienst einer Einrichtung kritischer Infrastruktur angerufen und mit einer Handgranate gedroht. Daraufhin rückten 15 Polizeibeamte aus dem Bezirk Lilienfeld, St. Pölten-Stadt, Mitglieder der schnellen Interventionsgruppe der Landespolizeidirektion und zwei Diensthundestreifen aus zu seiner Wohnung aus.

Nach Drohanruf Polizei-Großeinsatz in Traisen

Grund für den Anruf war die Kündigung eines Service. Der alleinerziehende Vater war aufgebracht, weil ihm trotz Kündigung immer noch Geld von seinem Konto abgebucht wurde. Der Mann gab an, noch dazu betrunken gewesen zu sein, was auch die Polizei bestätigte.

Ein schlechter Tag für den Angeklagten

Laut dem Angeklagten war er in einer schwierigen Zeit und es gab viele Auslöser für seinen Ausbruch. Er hätte jedoch nie die Absicht gehabt jemanden wirklich zu verletzen. "Ich habe unüberlegt gehandelt", so der 51-Jährige. Seit dem Vorfall befindet er sich wieder in Suchtberatung. Während der. Verhandlung zeigte sich der Mann reumütig und entschuldigte sich mehrmals für sein Verhalten.

Weil der Angeklagte alleinerziehender Vater ist, bemühte sich der Richter um ein mildes Urteil. Der Angeklagte wurde zu acht Monaten bedingter Haft verurteil. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

