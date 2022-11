Brandopfer zu Rückkehr: „Kein gutes Gefühl, aber wir freuen uns“

Werbung

Vor einem Jahr riss der Großbrand in der Mehrparteienhausanlage am Taurerweg in Traisen die Bewohner mitten in der Nacht aus ihrem täglichen Leben. Von einer Sekunde auf die andere war alles weg. Dramatisch ging das Flammeninferno für eine Pensionistin aus. Sie kam ums Leben, eine weitere Frau, die in Panik aus dem Fenster sprang, wurde schwer verletzt. Wir hatten berichtet:

Jetzt sind die immensen Schäden am Gebäude weitgehend behoben und eine Rückkehr rückt in greifbare Nähe. NÖN-Berichterstatter Peter Denk traf zwei Betroffene. Hedwig Leitner und Leopoldine Weiss leben seither im Stift Lilienfeld, da ihre Wohnungen Opfer der Flammen wurden.

„Die Angst, dass wieder so etwas passiert, steckt in den Knochen.“ Hedwig Leitner und Leopoldine Weiss Brandopfer vom Taurerweg

NÖN: Welche Erinnerungen haben Sie an die Brandnacht?

Hedwig Leitner: Um 2.30 Uhr wurden wir aus dem Schlaf gerissen. Ein Nachbar weckte die Bewohner. Als ich auch den Rauch sah, hörte ich nur noch „Alle raus!“. Viele befanden sich bereits am Balkon. Wir wurden alle aus dem Haus evakuiert.

Leopoldine Weiss: Mein Mann weckte mich auf. Wir versuchten noch, mit Wasser den Brand bei unserer Eingangstür zu löschen. Nach dem Verlassen des Hauses bekam ich von einer Bekannten noch Kleidung zum Überziehen, wir standen ja im Schlafanzug im Freien. Es war sehr kalt.

Wer stand Ihnen in dieser Ausnahmesituation zu Seite?

Leitner: Mein Mann war im Spital, als das Unglück geschah. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte rief ich meine Schwester an und bat, ob ich vorerst bei ihr bleiben dürfte, sie willigte sofort ein. Über Manfred und Gabi Aichberger erhielt ich das Quartier im Stift. Ihnen gilt großer Dank, ebenso meinen Kindern, die mir stets zur Seite standen.

Weiss: Mein Mann und ich fanden ein Quartier für zwei Tage im ehemaligen Gasthaus Wochner in Rotheau, bevor wir ebenfalls ins Stift Lilienfeld übersiedelten. Auch mir ist es wichtig, dem Ehepaar Aichberger zu danken.

Ende Oktober 2021 fielen 50 Wohnungen der Mehrparteienhausanlage am Taurerweg den Flammen zum Opfer. Ein Bewohner war bei offenem Feuer – einer Kerze oder Zigarette – eingeschlafen. Foto: FF Traisen-Markt

Konnten Sie noch irgendwelche persönlichen Sachen retten?

Weiss: Leider fast nichts. Dabei hatten wir drei Tage zuvor noch ein neues Schlafzimmer gekauft. Durch die hohe Rauchentwicklung war alles unbrauchbar geworden. Lediglich die wichtigsten Papiere konnten wir noch mitnehmen. In Summe belief sich der Schaden bei uns auf 128.000 Euro.

Leitner: Ein Teil konnte gerettet werden. Leider hatten wir aber keine Haushaltsversicherung.

Von der Eigentumswohnung für ein ganzes Jahr ins Stiftsquartier - ein neues, anderes Leben. Wie kommen Sie beide damit zurecht?

Leitner: Leopoldine und ich haben uns viel Mut zugesprochen. Wir haben mit unseren Männern das Beste daraus gemacht.

Plötzlich auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein, ist sicher auch eine gewisse Herausforderung. Wem möchten Sie noch besonders danken?

Leitner und Weiss: Unserem Traisner Bürgermeister Herbert Thumpser. Er hat sich richtig reingekniet, dass wir versorgt sind. Dem Abt des Stiftes Lilienfeld für die Unterbringung. Es ist nicht in Worte zu fassen, was er für uns getan hat und er noch immer tut. Der gesamten Belegschaft des Stiftes. Sie alle waren immer freundlich und es hat uns an nichts gefehlt.

Wann durften Sie ihre Wohnungen erstmals wieder betreten?

Leitner: Bereits im Sommer. Dazwischen hatten wir auch zwei Informationssitzungen. Es war wunderbar anzusehen, wie die Sanierungsfirma gearbeitet hat. Ein Lob an das Unternehmen!

Weiss: Ich bestellte unsere Möbel bereits im Sommer. Im Herbst wurde alles fertig, lediglich zwei Leuchtkörper müssen noch montiert werden.

Der 19. Dezember – Tag der Rückkehr ins alte, neue Eigenheim. Wie fühlen Sie sich?

Leitner und Weiss: Es ist kein gutes Gefühl. Ja, wir kehren zwar zurück. Die Spuren des Feuers sind beseitigt. Optisch ist alles wieder gut, doch die Angst, dass wieder so etwas passiert, steckt in den Knochen. Es wird wohl eine Weile dauern, bis der Alltag wiederkommt. Wir hörten schon von Nachbarn, dass sie sich eine Leiter kaufen, mit der sie sich von einen Balkon zum anderen retten wollen. Man sieht also: Die Angst ist nicht nur bei uns da.

Wie wird der Umzug vonstatten gehen?

Leitner: Meine Kinder und Freunde werden mir helfen. Mein Mann ist durch eine Krankheit leider pflegebedürftig.

Weiss: Wir brauchen nur noch unsere persönlichen Sachen zu packen und in die neue Wohnung fahren.

Abschied nach einem Jahr Stift: Wehmut oder Erleichterung?

Leitner und Weiss: Wir sehen unserem Auszug ins alte, neue Wohnhaus mit einem weinenden und einem lachenden Auge entgegen. Die Umstände, die Emotionen – es ist alles sehr fordernd gewesen. Wir sind aber dankbar und freuen uns auf unsere Rückkehr.

Der Glaube besiegt Angst

