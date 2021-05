Ein aufsehenerregender Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Hainfeld.

Ein Traktorfahrer aus dem Bezirk Amstetten war auf der B 18 in Richtung Rohrbach unterwegs. Kurz vor dem Hofer-Parkplatz wollte ein Autofahrer aus einer Gemeindestraße in die B 18 einfahren. Die Motorhaube seines Pkw ragte dabei schon in die B 18-Fahrbahn, der Traktorlenker war dadurch gezwungen, auszuweichen. Dabei geriet er mit den Rädern seiner Zugmaschine auf die dortige Verkehrsinsel; sein Anhänger, auf dem er Steine aufgeladen hatte, schob an.

Das ganze Gespann geriet außer Kontrolle und der Traktor stürzte durch das Metallgeländer neben der B 18 über die Mauer auf den Parkplatz des Supermarkt-Diskonters. Glücklicherweise war an dieser Stelle kein Fahrzeug abgestellt. Die Steine fielen zum Teil auf die B 18. Der Traktorfahrer blieb unversehrt, auch sonst kam niemand zu Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr Hainfeld nahm die Bergung des Traktor samt Anhänger vor; die Polizei regelte den Verkehr.