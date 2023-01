Annaberg: Mit Rufbus kostenlos von A nach B

Wer sich in den Weihnachts- oder Semesterferien wintersportlich betätigen möchte, kommt in Annaberg kostenlos und klimafreundlich zu den Liften. Im Gemeindegebiet ist in den Ferien ein kostenloser Rufbus unterwegs. Dieser bringt jedermann vom Ortszentrum zu den Skiliften und auch wieder zurück.

So braucht man sich keine Gedanken machen, wie man von der Unterkunft zur Piste kommt. Auch die Anreise mit der Mariazellerbahn erleichtert der Rufbus. Die Reisenden werden direkt vom Bahnhof ins Annaberger Skigebiet gebracht, und am Nachmittag wieder abgeholt. Um den Bus zu nutzen, muss die Fahrt im Vorhinein reserviert werden.

Bei kurzfristigen Buchungen kann es zu Wartezeiten kommen. Zur Verfügung gestellt wird der Service von den Annaberger Liften, der Gemeinde Annaberg und dem Fremdenverkehrsverband Annaberg. Der Rufbus-Service ist von 27. Dezember 2022 bis 8. Jänner 2023 sowie von 4. bis 12. Februar 2023 kostenlos im Einsatz. Die Betriebszeiten sind zwischen 8.30 und 16.30 Uhr. Der Bus hat acht Sitze.

Voraussetzung zur Nutzung ist zeitgerechte telefonische Reservierung unter 0676/9500002.

