Katze in Rohrbach wurde vergiftet

Werbung

Groß ist die Trauer bei Lea Lipensky. Die Katze der Rohrbacherin, die selbst in einem Tierheim arbeitet, ist tot. Vergiftet.

„Unsere ,Josy‘ war Freigängerin. Am Samstagabend zeigte sie plötzlich Atemprobleme und erbrach. Da sind wir sofort zum Tierarzt“ , erzählt Lipensky. Die Samtpfote musste aufgrund der Symptomatik dort stationär verbleiben. Trotz intensivster Bemühungen des Veterinärs konnte das Tier nicht mehr gerettet werden. „Die Katze zeigte sämtliche Symptome, die auf eine Vergiftung schließen lassen wie blutigen Durchfall und blutiges Erbrechen“, schildert dieser. Auch mit der Lunge hatte das Tier schwerste Probleme. Der Verdacht auf ein Rodentizid, ein Rattengift, liegt daher nahe. Lipensky bittet daher andere Tierhalter um Obacht, dass deren Vierbeiner nicht auch in Kontakt mit dem Gift kommen. „Josy hat es leider nicht geschafft und musste sehr qualvoll sterben. Auch kein anderes Tier soll so leiden“, drückt sie auch via Facebook ihre Trauer aus.

Katze „Josy“ verstarb an einer Vergiftung. Foto: privat

Lipensky hat den Vorfall bei der Polizei Hainfeld angezeigt. Verdächtige Wahrnehmungen können unter 059133/3122 gemeldet werden.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.