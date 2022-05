Abschüsse erfüllt: Lilienfelder Bezirksjägertag zog Bilanz

„Bei schönem Wetter in einer traumhaften Kulisse im Kerngebiet unseres Rotwildes und Gamswildes fand der Bezirksjägertag 2022 statt – ein so wie im Vorjahr ungewohnter Termin, der aber den Umständen rund um die Pandemie im Spätwinter geschuldet war“, berichtet Bezirksjägermeister Martin Schacherl.

„Bei jener Wildart die in letzter Zeit wieder Probleme bereitet, dem Schwarzwild, konnten um 100 Stück mehr als im Vorjahr erlegt werden.“ Martin Schacherl

Nach einer ökumenischen Andacht mit Pfarrer Pater Justin aus Annaberg und der evangelischen Pfarrerin Birgit Lusche, umrahmt von der Jagdhornbläsergruppe Erzherzog Johann aus Mariazell unter Martin Weber, begann der eigentliche Bezirksjägertag. „Auch im zweiten Jahr der Pandemie konnten durch die Einschränkungen viele Veranstaltungen nicht stattfinden oder nur unter strengen Auflagen durchgeführt werden“, berichtete Schacherl im Anschluss.

Das Jagen als solches wurde aber als systemrelevant anerkannt und konnte ungehindert ausgeübt werden. „Bei Reh und Rotwild wurde eine fast 100- prozentige Abschusserfüllung geschafft, beim Gams und Muffelwild wurde ebenfalls mehr erlegt als im Vorjahr. Bei jener Wildart die in letzter Zeit wieder Probleme bereitet, dem Schwarzwild, konnten um 100 Stück mehr als im Vorjahr erlegt werden“, so der Bezirksjägermeister.

Insgesamt wurden 7.126 Stück Schalenwild erlegt. Und: „Somit konnte beim Bezirksjägertag ein erfolgreiches Jagdjahr 2021 abgeschlossen werden“, bestätigt Schacherl. An alle Jagdausübenden richtete er ein kräftiges Weidmannsheil und ein Dankeschön für ihre Arbeit.

Schacherl: „Probleme durch uneinsichtige Naturnutzer“

Landesjägermeister-Stellvertreter Franz Hochholzer berichtete in seiner Ansprache über aktuelle Themen, wie den Einsatz von Nachzielgeräten bei der Schwarzwildjagd sowie über spürbare Veränderungen im Lebensraum des Wildes durch die Klimaerwärmung. „Angesprochen wurden auch die Probleme durch uneinsichtige Naturnutzer, die vor allem die Grundbesitzer immer mehr verärgern“, betont Schacherl.

Für ihren Einsatz für die Jagd und für die Natur wurden im Besonderen geehrt: Rudolf Gürtler mit dem goldenen Ehrenbruch für 60 Jahre fermes Jagen. Den Ehrenbruch in Gold erhielten Karl Rauchenberger und Hermann Rauchenberger.

Die silberne Ehrenmedaille seitens des Landesjagdverbandes wurde an Peter Praschl und in Bronze an Wolfgang Pfeffer verliehen. Und als Nachtrag anlässlich seiner Pensionierung wurde Roland Habenberger mit der silbernen Ehrenmedaille geehrt.

Grußworte überbrachten Annabergs Ortschefin Claudia Kubelka und Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller.

