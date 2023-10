In einer kleinen Runde wurde am 20. Oktober der zweite Topothek-Stammtisch im Gasthof „Zum Blumentritt“ in St. Aegyd abgehalten. Es konnten Fotos zur Digitalisierung und Bearbeitung abgegeben werden.

Ein Schwerpunkt war die Vorstellung der Internetplattform der Topothek St. Aegyd durch die Topothekare Waltraud Zöchlung und Andreas Scheikl. Den Interessierten wurden vor allem die Suchfunktionen in der Topothek näher gebracht.