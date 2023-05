25 Mal zu Gast beim Bauernhof „Moar“ in St. Aegyd

1993 war die deutsche Familie Gelhar das erste Mal in Niederösterreich zu Gast. Über Freunde kamen sie auf den Bauernhof „Moar“ von Ulrike Sommerauer in St. Aegyd. Doch es sollte nicht bei einem Besuch bleiben. In den folgenden Jahren würde die Familie noch 24 weitere Male dem Hof einen Besuch abstatten. Nun wurde die Familie genau dafür geehrt. Als treue Stammgäste fand am 10. Mai beim Sommerauer die Ehrung statt.

Den Familienmitgliedern wurden seitens der Gemeinde nette Präsente überreicht. Auch über eine Urkunde durften sie sich freuen. „Neben der Urkunde haben wir schöne kleine Geschenke bekommen wie Kopf- und Halsbänder, eine gravierte Vase, Blumen und eine in einem hübschen Karton verpackte Getränkeflasche mit zwei Gläsern dazu“, zählt Gelhar die Geschenke auf.

Unglücksfall bringt Familie zurück nach Österreich

„Im Jahr 1995 kamen wird dann erneut hierher“, so Achim Gelhar. „Der Ehemann meiner Tochter war gerade verstorben und als sich der Betrieb bei uns meldete und fragte, ob wir Interesse hätten, wieder zu kommen, konnte ich meine Tochter, die die Ablenkung vertragen konnte, dazu überreden“, erklärt Achim Gelhar.

Aus vielen Gründen zog es die Familie insgesamt 25 Mal nach St. Aegyd. „Uns hat die Landschaft sehr gut gefallen und auch die Menschen waren zuvorkommend und freundlich. Wir haben uns sehr herzlich aufgenommen gefühlt“, so Gelhar, der ebenfalls die vielen Aktivitäten wie Klettern oder Wandern positiv hervorhebt, die in der Gegend ausgeübt werden können. Auch mit der Gastronomie war die Familie stets ringsum zufrieden. Achim Gelhar macht nebenbei selbst Musik und hat sich deshalb auch schnell sehr verbunden mit der österreichischen Musik gefühlt.

„Alles in allem waren wir so zufrieden und wurden sowohl damals wie heute so herzlich betreut, dass wir jedes mal gerne wiedergekommen sind“, findet der Familienvater positive Worte zum Quartiergeber und meint: „Unsere Kinder und Kindeskinder haben aus diesem Grund noch immer Interesse daran, wieder hinzufahren.“

