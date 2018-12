Ein weiterer wichtiger Schritt zur Sicherung der Trinkwasserversorgung konnte abgeschlossen werden.

Nachdem Quellfassung und Zufahrtsweg zur „Alten Quelle“ bereits im Vorjahr saniert wurden, sind seit dem Sommer Arbeiten zur technischen Erneuerung des Quellhauses umgesetzt worden. Vor allem eine neue UV-Anlage wurde dabei mit allen technischen und elektronischen Anlagenteilen eingebaut. „Nach einem Ausschreibungs- und Prüfungsverfahren wurde den jeweils bestbietenden Firmen aus der Region der Zuschlag erteilt, die Bauaufsicht erfolgte durch die Hydroingenieure, die für die Gemeinde Kleinzell die Belange um Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlage betreuen“, sagt Bürgermeister Reinhard Hagen.

Nun ist die Sanierung fertig. Nach positiver Überprüfung der Trinkwassertauglichkeit durch die AGES (Bundesversuchsanstalt in Wien) wurde der Betrieb aufgenommen. Für eventuell auftretende technische Probleme nach Starkniederschlagsereignissen bei der „Kaltenbrunn-Quelle“, wie dies in der Vergangenheit auf Grund der extrem starken Wasserschüttung dieser Quelle nach Starkniederschlagsereignissen manchmal der Fall war, kann damit eine Optimierung der Versorgung durch diese wieder instandgesetzte Wasserspende gewährleistet werden, so der Bürgermeister.