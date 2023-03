„Lkw ist keine Männersache“

Ein 40-Tonnen-Sattelzug rollt über die B 18. Voll beladen. Am Steuer kein „gstandenes Mannsbild“, wie man mitunter erwarten würde, sondern eine zierliche Frau: Antonija Cvitic, 37 Jahre, gebürtige Kroatin.

Bereichsleiter Christian Berger (l.) und Fuhrparkleiter Ernst Grabner (r.) loben das Engagement ihrer Kollegin Antonija Cvitic, die schwerste Sattelzüge mit Leichtigkeit lenkt. Foto: Wohlmann

Sie ist Lkw-Fahrerin bei der Firma Zöchling in Hainfeld - und das mit Begeisterung. „Ich arbeite hier immens gerne, kann meinen Job mit meiner Familie verbinden“, erzählt sie. Seit acht Jahren lebt sie mit ihrem Mann Ilija in Ramsau. Nach Österreich verschlug es das Paar, weil der Gatte hier passende Arbeit fand. Er ist als Maschinist bei der Firma Zöchling tätig. In Kroatien hatte sie rund 16 Jahre in einer Eisdiele gearbeitet. Doch ein Wunsch ließ sie dabei nie los: den Lastwagenführerschein samt Anhänger zu machen. Der Firmenchef ihres Gattens, Johann Zöchling, erfuhr durch Zufall davon. „Er unterstützte mein Vorhaben“, dankt sie ihm. Die Führerscheinprüfung legte sie erfolgreich ab und fand somit auch einen Job als Lkw-Fahrerin in der Zöchling Unternehmensgruppe. „Ich bringe oft Kies oder Splitt zu den Mischanlagen“, erzählt sie, auch, dass sie derzeit im Bereich Hainfeld die einzige Lastwagenfahrerin im Unternehmen ist. „,Es gibt aber noch eine andere Fahrerin, die ist aber in einer anderen Region unterwegs“, erzählt sie. Schon von Anbeginn wurde sie im rein männlich besetzten Fuhrpark-Team gut aufgenommen. Skepsis oder Vorurteile, dass sie hier fehl am Platz sei, verspürte sie von den Kollegen nicht. „Ich habe mich selbst am Anfang gewundert, glaube aber, dass mir meine offene Art sehr entgegenkommt“, meint sie. Ihre Lkw-Leidenschaft ist „erblich vorbelastet“, denn: „Mein Vater war über 30 Jahre Lkw-Fahrer bei einer Spedition. Ich bin sozusagen im Lastwagen aufgewachsen“, schmunzelt sie. Gerne denkt sie an die Zeit zurück, wenn sie ihren Vater auf Fahrten begleiten durfte. Da reifte der Wunsch, irgendwann einmal selbst so ein cooles Gefährt zu lenken.

Manchmal schauen die Leute erstaunt, wenn so eine kleine Frau aus dem Lkw steigt.“ Antonija Cvitic, Lkw-Fahrerin

Der Lkw von Antonija Cvitic ist immer top gepflegt. Foto: Wohlmann

Heute lebt Cvitic ihren Traum. Auf den Straßen gibt es für sie als „Frau am Steuer“ nicht mehr Probleme als wie sie männliche Kollegen erfahren. Vielleicht sogar weniger: „Viele winken mir zu oder zeigen den Daumen nach oben, wenn sie mich im Lastwagen sehen“, freut sie sich. Und: „Manchmal schauen die Leute erstaunt, wenn so eine kleine Frau aus dem Lkw steigt.“ Kein Problem für sie, denn sie ist überzeugt: „Der Lkw ist keine Männersache!“ Anderen Frauen kann sie den Job nur empfehlen, denn: „Ich habe Spaß und verdiene gut.“ Bereichsleiter Christian Berger und Fuhrparkleiter Ernst Grabner schätzen die Truckerin sehr, nicht zuletzt wegen einer Tatsache: „Ihr Lkw besticht immer durch Top-Sauberkeit“, wissen die beiden.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.