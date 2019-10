Ein 27-Jähriger wurde in Türnitz von einem Teil eines umstürzenden Baumes getroffen. Kollegen des Mannes setzten die Rettungskette in Gang, der 27-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ schwer verletzt in das Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs geflogen.