Jährlich landen in Niederösterreich originalverpackte Lebensmittel im Wert von rund 250 Millionen Euro im Müll. Im Rahmen der Aktionstage „Nachhaltiges Genießen mit den Bäuerinnen“ schaffen auch die Bäuerinnen im Bezirk unter dem Titel „Lebensmittel sind kostbar“ Bewusstsein.

Nach der Messe um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche Türnitz stellen am Sonntag, 21. Oktober, die Bäuerinnen mit Veronika Heinz an der Spitze das Projekt vor. Danach gilt es, ein nachhaltiges Frühstück zu genießen und frisch gestärkt vom Parkplatz Rodelbahn zu einer Wanderung zur Eibl-Teichhütte zu starten.

„Dort warten die Wirtsleute mit einem regionalen Mittagessen auf die Wanderer“, berichtet Heinz. Danach geht es Richtung Ziel zum Camping Spittelberg. Mit einem Quiz zum Thema des Projekttages und Preisen von den Bäuerinnen des Bezirkes wird der Aktionstag beendet.