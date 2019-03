Live-Musik, Karaoke oder Maskengschnas – in den über neun Jahren, in denen Christian Eckel das Café Auszeit in Türnitz führte, ließ er sich immer wieder etwas Neues einfallen. Jetzt ist aber Schluss. Mit Ende April geht für Eckel die Ära „Café Auszeit zu Ende“. „Es ist ein sehr anstrengender Beruf, weil er sehr nachtlastig ist. Auch mit dem Privatleben ist das schwer zu vereinbaren“, berichtet Eckel.

Dabei hat er sein gesamtes Berufsleben in der Gastronomie verbracht. 1985 hat er mit der Kochlehre begonnen. „Ich habe in Tirol beim Stanglwirt Koch gelernt“, berichtet er. Auch im Bezirk Lilienfeld war er vorher schon in der Gastro aktiv, etwa als Wirt in der Pizzeria Topolino in Hainfeld. Gekocht hat er im Café Auszeit nicht, dort gibt es nur Imbisse.

„Die spannendsten Momente für mich in all den Jahren waren immer die Abende mit Live-Musik“, sagt Eckel. Das habe ihm auch große Freude bereitet, wenn vor allem Austropop-lastiges und Rockiges gespielt wurde. Einmal im Monat wartete das Café Auszeit damit auf, jedoch nur in den kälteren Monaten. „Danach gibt es genug Feuerwehrfeste, wo die Leute hingehen“, weiß der erfahrende Wirt.

Jetzt möchte sich Eckel umorientieren. In welche Richtung, will er aber vorerst noch nicht verraten. Bisher konnte noch kein Nachfolger für das Café, das schon seit 1994 beliebter Treffpunkt ist, gefunden werden. Der Fortbestand nach Ende April sei noch nicht sicher.