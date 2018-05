Die meisten kennen das Musical, sehr viele auch den Film. Dass die beiden erfolgreichen Produktionen auf einer Komödie des Franzosen Jean Poiret basieren, wissen aber die wenigsten.

1973 wurde „La Cage aux Folles“ in Paris uraufgeführt. Seitdem ist „Ein Käfig voller Narren“ aus der Theaterwelt nicht wegzudenken. Mehr als 20 Jahre durfte es aber zugunsten des Musicals nicht gespielt werden.

Das Kultstück über das homosexuelle Paar Georges und Albin (Zaza) ins Schloss Freiland bringt nun die Gruppe „Narrenhaus“ unter Regisseurin Susanne Schönbrunner. Im Herbst 2017 rief die ehemalige HLW-Professorin diesen vorläufig einmaligen Zusammenschluss von Begeisterten, die vor und hinter der Bühne für einen guten Zweck aktiv sind, ins Leben.

Mitwirkende sind teils erfahrene Amateure, teils neue Personen. Die beiden Hauptrollen verkörpern Uwe Löcker und Merten Gareiß, der Obmann der Theatergruppe Lilienfeld (Spielfeld). „Diese für ,Narren‘ gehaltenen Männer tun, was sich ,Normale’ nicht trauen, aber auch gerne täten“, meint Susanne Schönbrunner. Und: „Sie leben Beziehungen so, wie es ihren innersten Wünschen entspricht, egal, was die Welt rundherum davon hält. Sie kleiden sich, wie es ihnen Spaß macht, unüblich ist sowie Anstoß erregt und riskieren auch Unannehmlichkeiten. Sie zeigen ihre unorthodoxen Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit, ohne anderen dadurch zu schaden, aber konsequent und ehrlich.“

Die Premiere findet kommenden Freitag, 25. Mai, um 19 Uhr statt, fünf weitere Vorstellungen folgen. Der Erlös des Projektes wird der Emmausgemeinschaft Lilienfeld gespendet. Christian Mesner, der Direktor des Schlosses Freiland, kam der Gruppe bei der Bereitstellung von Infrastruktur entgegen.