Aufgrund einer Unachtsamkeit dürfte eine Autolenkerin aus Hohenberg am Samstagnachmittag auf Höhe der Taverne auf die Gegenfahrbahn der B 20 gekommen sein. Dabei streifte sie den entgegenkommenden Pkw eines Hofstetteners, der in der Gegenrichtung von Lilienfeld nach Freiland unterwegs war.

Das Auto des Mannes wurde gegen ein Verkehrszeichen geschleudert, nachdem es sich noch gedreht hatte. Die Hohenbergerin leitete noch eine Notbremsung ein und prallte auf einen Betonpoller. Dadurch wurde das Fahrzeug in die Luft geschleudert und streifte mit der Fahrzeughinterseite das Brückengeländer. Danach fiel das Auto über das Geländer in das trockene Bachbett der Traisen, wo es seitlich auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Die Lenkerin und ihr Sohn, der am Beifahrersitz saß, konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Die Versorgung der Verletzten erfolgte durch den Notarzt Lilienfeld sowie den Rettungsdienst Lilienfeld.

Die Bergung der beiden Fahrzeuge führte die Feuerwehr Freiland durch. Während der Arbeiten war der Verkehr auf der B 20 nur leicht beeinträchtigt.