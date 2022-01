Programm für das Pyrker-Jahr fixiert

Das Jahr 2022 steht im Stift Lilienfeld ganz im Zeichen des 250-Jahr-Jubiläums von Johann Ladislaus Pyrker. „Am 2. November 1772 war dieser bedeutendste Abt des Stiftes Lilienfeld (1812-1819), der in Lilienfeld auch begraben ist, geboren“, weiß der amtierende Abt Pius Maurer.

In seinen jungen Jahren als Priester fungierte Pyrker als Pfarrer von Türnitz, wobei er in der Zeit Napoleons die Marktgemeinde sogar vor dem Niederbrennen durch die Franzosen gerettet hatte. Pyrker war später Bischof von Zips (1818-1820), Patriarch von Venedig (1820-1827) und Erzbischof von Eger (1827-1847). Er galt als Förderer von Schubert und Grillparzer, war Begründer des Kurortes Bad Hofgastein und Gründungsmitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

„Ich habe einfach die Autobiografie von Johann Ladislaus Pyrker in viele interessante Anekdoten zerlegt und die Sprache etwas aktualisiert.“ Pius MauRer Abt des Stiftes Lilienfeld

Abt Pius führte nun mit Bürgermeister Christian Leeb und Dechant Andreas Pirngruber ein ausführliches Arbeitsgespräch darüber, wie das Pyrker-Jubiläum begangen wird. „Geplant sind in Türnitz eine Festmesse und eine Buchpräsentation, außerdem wird beim Marktfest und bei diversen anderen Gelegenheiten das Pyrker-Jubiläum miteinbezogen. Am 2. November 2022, dem 250. Geburtstag von Pyrker, wird bei der Allerseelen-Messe in Türnitz besonders des einstigen Türnitzer Pfarrers und Patriarch-Erzbischofs Pyrker gedacht werden“, gewährt Abt Pius Einblicke.

Seitens des Stiftes Lilienfeld spannt sich der Bogen im Pyrker-Jahr 2022 von einer geplanten Reise nach Venedig über eine dem einflussreichen Abt gewidmete Jubiläumsausstellung bis hin zu Messen, musikalischen Veranstaltungen und einem Sonderpostamt mit einer Sonderbriefmarke zu Johann Ladislaus Pyrker (Details in der Info-Box). Präsentiert wird auch im Stift das von Abt Pius selbst verfasste neue Pyrker-Buch. Dieses trägt den Titel „Der Patriarch. Die Abenteuer und Ereignisse im merkwürdigen Leben des Patriarch-Erzbischofs Johann Ladislaus Pyrker. Hundert Anekdoten“.

Neues Pyrker-Buch ist

schon erhältlich

Das Werk sei in seiner Freizeit entstanden, betont Abt Pius: „Ich habe einfach die Autobiografie von Johann Ladislaus Pyrker, die ein langer ungegliederter Text ist, in viele interessante Anekdoten zerlegt und die Sprache etwas aktualisiert. So ist es ein leicht lesbares Buch geworden. Es enthält auch Bilder. Diese wurden von Maria Gröbl aus Hohenberg extra für dieses Buch angefertigt.“

Das Werk ist übrigens bereits fertig und wird im Be&Be-Verlag des Stiftes Heiligenkreuz herausgegeben.

