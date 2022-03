Mann bei Forstunfall schwer verletzt: Rettungseinsatz in Dickenau .

Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr erreichte ein Alarm "Person in Notlage" die Feuerwehren Türnitz und Lehenrotte. In Dickenau (Gemeinde Türnitz, Bezirk Lilienfeld) war ein Mann bei einem Forstunfall verletzt worden.