Marktfest mit viel Tradition: Comeback nach Corona-Pause

2020 musste aufgrund der Covid-Regelungen abgesagt werden, nun ist die Durststrecke vorbei: Am Sonntag, 12. Juni, wird wieder ein Marktfest über die Bühne gehen.

Der Verein „Marktfestorganisation Türnitz“ steckt mitten in den Vorbereitungsarbeiten. „Es wird im Großen und Ganzen ein traditionelles Marktfest sein, jedoch ohne Bühne. Die Musiker gehen durch die Leute und können so den gesamten Festbereich musikalisch durchwandern“, kündigt Vereinskassierin Regina Ammer an.

Vom Frühschoppen bis zum Gamsbartbinden

Das Fest findet wieder im gesamten Marktbereich, von der Kirche bis in den Gemeindehof, statt. Neben der Festmesse mit anschließendem Frühschoppen dürfen sich die Besucher auf regionale Aussteller, lebende Werkstatt, Hüpfburg, Kinderbetreuung, Fotoausstellung oder Gamsbartbinden freuen.

Angeboten werden zudem Schmankerl aus der Region sowie Musik mit „Die 3 Zöller Hiat“ und die „ZaumBradler.“ Zum Ausklang spielt „Berndi’s Band“.

Die Besuchererwartungen seien nach der langen CoronaZeit und den vielen Entbehrungen schwer in Zahlen zu gießen, wissen die Organisatoren.

„Das neue Marktfest-Team freut sich auf jeden Fall auf zahlreiches Erscheinen und nach der Corona-bedingten Pause wieder auf ein gemütliches Beisammensein mit Gemeindebürgern, Gästen und Freunden“, teilt die Mannschaft um Neo-Obfrau Raffaela Au auf NÖN-Anfrage mit.

