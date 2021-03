Im Dienst sorgen sie für Sicherheit, in ihrer Freizeit widmen sie sich der Förderung von Sportlern mit besonderen Bedürfnissen: die Vorstandsmitglieder des Vereines „Polizei für Special Olympics Österreich-LETR“ mit dem Türnitzer Polizisten Christian Schöberl.

Corona macht es dem Verein nicht leichter. „Die Spendeneinnahmen sind auf null zurückgegangen, lediglich die Mitgliedsbeiträge werden einbezahlt“, bedauert Obmann Gerhard Lusskandl. Dennoch sind die Mitglieder bestrebt, wieder Geld für die Sportler zu lukrieren und auf deren Leistungen aufmerksam zu machen. Nun hielt der Vorstand – natürlich mit Abstand und unter Einhaltung aller Sicherheitsauflagen – eine kleine Zusammenkunft ab und plante vorsichtig für 2021 die nächsten Veranstaltungen. „Unsere Highlights sollen das Truck-Pulling am 25. Juni in Ober-Grafendorf und die Zwei- und Drei-Rad-Charity am 26. Juni, ebenfalls in Ober-Grafendorf, sein“, kündigt Lusskandl an.

Am 16. September wollen sie an der Motorradgedenkfahrt nach Annaberg teilnehmen. Die Sportler indes warten schon sehnsüchtig auf das Jahr 2022: Dann finden im Jänner die Special Olympics Welt-Winterspiele in Kazan, Russland, sowie die nationalen Sommerspiele im Burgenland statt. „Wir würden uns über weitere Mitglieder freuen“, richtet Polizist Christian Schöberl aus, denn dafür muss man nicht Exekutivbeamter sein. Nähere Infos zu den Aktivitäten des Vereins gibt es unter www.letr-polizei-austria.com.