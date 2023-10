„Rollende Engel“ brachten Brautvater zur Hochzeit der Tochter

Viele Jahre waren Leopold Lenek und seine Frau Monika Hausbesorger in einer Hütteldorfer Wohnhausanlage. Vor 17 Jahren kauften sie schließlich ein Haus in Türnitz. Als das Haus samt Garten fast fertig waren, erlitt Leopold Lenek 2020 einen Herz- und einen Lungeninfarkt und lebt seitdem in einem Pflegeheim in Wien. Gattin und Tochter waren auf einen Schlag auf sich selbst gestellt und das Leben nahm einen ganz anderen Verlauf.

Tochter Angelina zog mit ihrem Lebenspartner nach Sitzenberg-Reidling, wo nun die Hochzeit der beiden stattfand. Da sollte natürlich auch der Brautvater dabei sein. Am Hochzeitstag war dann die Überraschung perfekt. Der Verein -Rollende Engel- brachte Leopold Lenek zur Trauung der Tochter und die Familie war zumindest an diesem Ehrentag wieder vereint. „Ein wirklich sagenhaftes Team. Man kann es kaum in Worte fassen. Man merkt es, dass sich die Rollenden Engel voll und ganz dieser Aufgabe mit Herz und Seele verschrieben haben", lobt Monika Lenek.

Verein -Rollende Engel- Spendenkonto Raiffeisenbank Wels IBAN: AT79 3468 0000 0303 9500