Im Rahmen der Generalversammlung der Trachtenkapelle Türnitz wurden bei Neuwahlen der musikalische Leiter Lukas Schnetzinger und Obmann Franz Kessel in ihren Funktionen bestätigt.

In den letzten drei Jahren war die Trachtenkapelle sehr aktiv. Ein Highlight war die Eröffnung des Christkindlmarkts in St. Pölten, die der Verein musikalisch umrahmte. In den kommenden Jahren liegt der Fokus darauf, das musikalische Niveau zu halten und weiter auszubauen. Außerdem soll die Nachwuchsarbeit forciert werden. Neue Musikanten sowie Marketenderinnen sind stets willkommen.