Trauer um Malermeister Alois Wagner

Er war ein Urgestein unter den Türnitzer Handwerkern: Malermeister Alois Wagner.

Am 21. Februar starb er im 84. Lebensjahr. Wagner übernahm in den 1960er-Jahren den Malerbetrieb seines Chefs Karl Wolf, der in der Waldsiedlung in Türnitz seinen Betrieb führte. Lange arbeitete er allein, bis er nach und nach Lehrlinge ausbildete.

Mit seinen späteren Gesellen und Malerhelfern wirkte das Team Wagner an vielen Projekten in und um Türnitz maßgeblich mit. Das Herausragendste davon war wohl mit Abstand die Kirchenrenovierung in den 1990er-Jahren. Wagner galt auch als Vorreiter der Verarbeitung von Vollwärmeschutz bei Einfamilienhäusern, die er ab Mitte der 1980er-Jahre anbot.

Der Unternehmer war über weit den Bezirk bekannt

Der Malermeister war für seine Genauigkeit in der Verarbeitung weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Zahlreiche Hausfassaden erstrahlen noch heute in Türnitz und zeigen die hohe Qualität der Firma Wagner. Viele seiner früheren Mitarbeiter sind über seinen Tod erschüttert. Er war „Starthelfer“ für ausländische Mitarbeiter, die sich hier eine neue Existenz aufbauten. Wagner half ihnen beim Übersiedeln und war auch, wenn es ihm möglich war, spendabel. Der beliebte Türnitzer zeigte oft seine gesellige Seite und feierte auch gerne mit seinen Mitarbeitern und Kunden.

Kurz nach seiner Pensionierung erlitt er einen leichten Schlaganfall. Da Wagner alleine lebte und keine Nachkommen hat, übersiedelte er in das Landespflegeheim nach Wilhelmsburg, wo er bis zuletzt gewohnt hat. Die Verabschiedung findet am Türnitzer Ortsfriedhof statt. Der Begräbnistermin stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Zur Tilgung der Bestattungskosten wird um Spenden unter AT85 3244 7000 0307 0539, lautend auf Peter Denk, bei der Raika-Traisen-Gölsental gebeten.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.