Trauer um NÖN-Urgestein Wolfgang Schwaiger

Über 20 Jahre lang war er das Gesicht der NÖN in Türnitz: Wolfgang Schwaiger fotografierte bei allen Anlässen: Hochzeiten, Erstkommunionen, Taufen, Gemeinde- oder Pfarraktivitäten. Unzählige Fußballmatches hielt er zudem mit seiner Kamera fest – bis ihm das aus gesundheitlichen Gründen vor einigen Monaten unmöglich wurde.

Aber nicht nur die NÖN-Redaktion kannte den „Schwaiger Wolf“ als stets verlässlichen Mitarbeiter, sondern auch die Gemeinde Türnitz, wo er als Fahrer des Bummelzuges beliebt war. Touristen und Einheimische brachte er mit diesem gut 15 Jahre durch die Gemeinde. Schienenfahrzeuge hatten es Schwaiger schon vor seiner Pension im Jahr 2002 angetan, war er doch ÖBB-Bediensteter und als Draisinen-Mechaniker in ganz Österreich unterwegs. In jüngeren Tagen zählten die Berge zu seiner Leidenschaft, als Höhepunkt bestieg er den Großglockner. Außerdem war Schwaiger leidenschaftlicher Koch. Im Freundeskreis wurde er daher liebevoll „der Brückenwirt“ genannt, weil er neben der Brücke gewohnt hat. Andere wiederum kannten ihn, weil er 16 Jahre lang in Türnitz frühmorgens als Zeitungszusteller fungierte.

„Wir haben Wolfgang als engagierten, zuverlässigen und stets hilfsbereiten Mitbürger und Freund schätzen gelernt. Wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren“, zeigt sich Bürgermeister Christian Leeb betroffen. Wolfgang Schwaiger, er war übrigens der Halbbruder von Rupert Hollaus, dem einzigen österreichischen Motorradweltmeister aus Traisen, schloss am 29. März im 76. Lebensjahr für immer die Augen. Er hinterlässt zwei erwachsene Töchter, drei Enkelkinder und nicht nur im NÖN-Team eine große Lücke.

Der Trauergottesdienst ist am Donnerstag, 7. April, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Türnitz.

