Ein Tag am Bauernhof

Wie werden Kühe gemolken? Was fressen Kühe? Und was wird alles aus Milch hergestellt? Antworten auf diese Fragen erhielten die Kinder beim diesjährigen Türnitzer Ferienspiel. Dieses wurde vom Bauernbund am Anwesen der Familie Kerschner-Raxenböck veranstaltet.

Zahlreiche interessierte Kinder aber auch Erwachsene verbrachten dort einen erlebnisreichen Nachmittag. Ein Highlight jagte das andere: Heuhüpfen, händisches Melken, Melken der Kuh „Rosie“ mit der Melkmaschine, Verkosten der frisch gewonnenen Milch sowie vieler anderer Milchprodukte, Ausprobieren landwirtschaftlicher Maschinen, Füttern und Streicheln von Hasen, Kälbern und Kühen und vieles mehr.