Frau lag hilflos in St. Aegyder Wohnung

Einsatz für das Rote Kreuz und die Feuerwehr St. Aegyd am Donnerstagmorgen: Eine ältere Dame war in ihrem Wohnhaus am Badweg gestürzt, konnte nicht mehr alleine auf und verständigte den Notruf 144.

Die Sanitäter stellen rasch fest, dass für sie ein Zutritt in das Haus nicht möglich war; daher forderten sie die Feuerwehr nach. Die Floriani öffneten die Tür mit einem speziellen Türöffnungsset, sodass die Sanitäter innerhalb weniger Minuten die Erstversorgung durchführen und die Dame ins Landesklinikum Lilienfeld bringen konnten.

