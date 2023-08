Polizist rettete Türnitzer aus der Traisen

Die Polizei - dein Freund und Helfer. Dieser Spruch bewahrheitete sich am Donnerstag in Türnitz. Florian Stix, Beamter der Türnitzer Dienststelle, war gar gerade privat unterwegs, sein Auge aber wachsam wie im Dienst.

Trotz der Finsternis bemerkte er kurz vor 22.30 Uhr einen Mann an der Traisen-Böschung. Kurz wandte er sich ab, als er wieder hinsah, war dieser plötzlich verschwunden. Richtig erkannte der Polizist, dass der Mann mitunter ins Wasser gefallen sein könnte. Er zögerte keine Sekunde und rief Personen, die sich gerade in der Nähe befanden, um Unterstützung. Gemeinsam suchten sie sofort das Wasser ab, dort, wo der Mann sich zuletzt aufgehalten hatte. Und die Rettung kam in letzter Sekunde: Einer der Ersthelfer konnte schließlich das T-Shirt des Vermissten unter Wasser ertasten. Mit vereinten Kräften zogen sie den Verunfallten aus dem Flussbett, die Böschung hinauf. Sie reanimierten ihn so lange, bis er wieder das Bewusstsein erlangte. Die Rettung brachte den 53-jährigen Einheimischen ins Landesklinikum Lilienfeld. Der Mann hatte durch ein Missgeschick das Gleichgewicht verloren und war ins Wasser gestürzt. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Polizisten aus dem Bezirk retteten mehrere Leben in den letzten Jahren

Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner ist stolz auf seinen Beamten: „Er hat Zivilcourage gezeigt und durch sein rasches Agieren, natürlich auch durch die Unterstützung der anderen Ersthelfer, dem Betroffenen das Leben gerettet.“

Die Lilienfelder Polizisten sind in den vergangenen Jahren mehrmals durch Lebensrettungen hervorgestochen. So zog ein Traisner Beamter mit Feuerwehrleuten einen Mann aus der Traisen, der auf Höhe der Firma Neuman in Lilienfeld nach einem Autounfall samt Pkw ins Wasser gestürzt war, eine weitere Lebensrettung gab es in St. Veit, wo Exekutivbeamten einen Bewusstlosen am Gehsteig der B 18 fanden und noch ein weitere Lebensrettung, wo ein Polizist durch gezieltes Abbinden des betroffenen Körperteils einem Waldarbeiter nach einem Forstunfall vor Schlimmeren Folgen bewahrte.