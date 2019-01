Lag der Schwerpunkt der Einsätze für die Straßenmeisterei bisher vorrangig in Annaberg und Mitterbach, ist von den starken Schneefällen nun praktisch der ganze Bezirk Lilienfeld betroffen. Allein in der Bezirkshauptstadt Lilienfeld sind über Nacht im Tal an die 20 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Die Straßenmeisterei ist im Dauereinsatz. „Wir haben unseren Fuhrpark aufgestockt. Derzeit stehen flächendeckend im ganzen Bezirk 16 Fahrzeuge und 50 Leute im Einsatz. Wir geben unser Bestes“, so Leopold Karner, der Leiter der Straßenmeisterei Lilienfeld.

Wie bereits gestern Mittwoch angekündigt, bleibt die Gemeindealpe in Mitterbach wegen der großen Lawinengefahr gesperrt.

