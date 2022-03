So eifrig haben die Gemeinden im Bezirk Lilienfeld getestet

Werbung

Zu Spitzenzeiten haben zwölf Gemeinden gratis Corona-Teststationen geführt. Mit 31. März werden nun auch die verbleibenden Angebote eingestellt, weil keine Kostenvergütung mehr erfolgt. Die NÖN hat die Test-Bilanz in den bis zuletzt aktiven Kommunen recherchiert:

„ Am stärksten Testtag waren über 300 Personen da.“ Wolfgang Labenbacher Lilienfelder Bürgermeister

Hainfeld: Thomas Schweiger schätzt die Corona-Tests auf weit über 30.000.

Hohenberg: 35 Freiwillige sorgten dafür, dass die Teststraße seit 1. März 2021 in der Gemeinde 103 Mal geöffnet hatte. Ferdinand Lerchbaumer notierte in diesem Zeitraum die Durchführung von insgesamt 6.071 Testungen. „Der 29. März 2021 war mit 103 getesteten Personen der Spitzentag in unserer Gemeinde“, berichtet Lerchbaumer.

Medea Gruber, Melis Aymelek und Michael Oysmüller (v. l.) zählten zu den Freiwilligen der Teststraße in Lilienfeld, wo binnen eines Jahres 11.500 Tests durchgeführt wurden. Foto: privat

Lilienfeld: Begonnen wurde mit den Tests am Gemeindeamt im Dezember 2020. „Am stärksten Testtag waren über 300 Personen da, zuletzt nur noch 30 bis 50“, schildert Bürgermeister Wolfgang Labenbacher. Von März 2021 bis März des heurigen Jahres haben sich 11.500 Leute dem Covid-Check unterzogen, weiß Labenbacher beim Blick in die Statistik.

Rohrbach: Um die 4.000 Testungen wurden nach Gemeindeangaben durchgeführt.

St. Aegyd: Amtsleiter Hannes Gonaus hat sich die Test-Zahlen genau notiert: Ende Februar zählte St. Aegyd 16.500 Covid-Checks. „Der teststärkste Tag war der 3. April 2021 mit 304 Testungen“, sagt Gonaus.

St. Veit: Über 20.000 Covid-Checks wurden in der Gemeinde durchgeführt, bestätigt Vizeortschef Christian Fischer.

Die Gemeinde Traisen meldet 27.600 Testungen, Türnitz rund 14.000. „In Spitzenzeiten hatten wir sogar zwei Teststraßen“, schildert der Türnitzer Amtsleiter Werner Stieglitz. Fleißig getestet wurde auch in Annaberg, konkrete Zahlen wurden auf NÖN-Anfrage aber nicht genannt.

