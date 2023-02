Generationenwechsel im Gasthof Pils: Sohn übernimmt vom Vater

Karl Pils hat den Rotheauer Gasthof an seinen Sohn Rafael Gründlinger-Pils übergeben. Der kehrte nach einer langjährigen, gastronomischen Wanderschaft zurück in den Familienbetrieb: Gelernt hat der 31-Jährige sein Handwerk im Landhaus Bacher in Mautern. Danach ging es weiter zur Gastwirtschaft Flo in Langenlebern. Zuletzt war er zwei Jahre Wirt im Wirtshaus Leopold in Lilienfeld. Sein Vater fokussiert sich in Zukunft auf die Landwirtschaft.

Küche soll jünger und flotter werden

Corona und die unklare Wirtschaftslage – ganz sicher war die Übernahme anfangs nicht. Überzeugt hat den jungen Wirt letztlich nicht nur die Tradition über sechs Generationen hinweg, sondern auch die familiäre Atmosphäre im Betrieb. Viele Stammgäste kenne er seit seiner Kindheit. „Das ist emotional und gastronomisch ein ganz anderer Stellenwert während der Arbeit und bei der Vorbereitung.“

Das Grundkonzept – regionale Lebensmittel und eine große Weinkarte – möchte er beibehalten. Allerdings soll die Küche jünger und flotter werden. „Wir gehen in die Soul-Food-Wirtshausküche“, kündigt er an. Viel Pasta etwa oder traditionelle Gerichte wie Leberknödel mit modernem Stempel.

Gleichzeitig müsse sich das Weinsortiment ändern, weil Regionen wie Burgund oder Bordeaux durch die Nachfrage auf dem amerikanischen und asiatischen Markt zu teuer geworden seien. „Die sind quasi ausverkauft“, erklärt der diplomierte Sommelier. Stattdessen will er das Südburgenland ins Spiel bringen, wo er aufgrund des Klimawandels Potenzial sieht.

Auch im Haus tut sich einiges: Aktuell werden die beiden Appartements zu Montage-Wohnungen umgebaut. Im Sommer soll der Gastgarten an die Reihe kommen. Hier schwebt Gründlinger-Pils eine Umgestaltung im Stil einer italienischen Trattoria vor. Außerdem sollen die 24 Hotelzimmer modernisiert werden.

Herzenswunsch: Treffpunkt für den Ort

Darüber hinaus wünscht er sich, dass sich das Gasthaus zum Treffpunkt für die Einheimischen und Vereine entwickelt. „Das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Damit der Ort wieder ein Wirtshaus bekommt“, schildert er.

Daher hat er die Öffnungszeiten ausgeweitet und freitagabends geöffnet. Parallel führt er Themenabende wie den Valentinstag ein und engagiert sich bei „Too Good to Go“, einer Initiative gegen Lebensmittelverschwendung.

