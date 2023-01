Verkehrsunfall in Steubach: St. Veiterin landete im Bach

Unfall in Steubach am Mittwochnachmittag. Eine junge St. Veiter Lenkerin verlor in einer steilen Kurve der L 107 die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Kleinwagen überschlug sich, stürzte über die Böschung und landete im Bach neben der Fahrbahn.

Die Lenkerin und ihre Beifahrerin wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren Eschenau und Wilhelmsburg-Stadt hoben mit einem Kran den Pkw, der auf dem Dach gelandet war, wieder auf die Fahrbahn. Die beiden Frauen waren verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital. Andere Personen kamen nicht zu Schaden.

