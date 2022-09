Blaulichtorganisationen: Für Katastrophen bestens vorbereitet

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Mehrere Brände am Werksgelände, die Polizei sucht nach möglichen Brandstiftern, ein Gebäude droht einzustürzen, Bauarbeiter wurden verschüttet und sind vermisst, eine Person ist bei der Flucht über eine Notleiter ausgerutscht und liegt schwer verletzt im Gebäude, ein Hochregal mit schwerem Inhalt hat eine Person unter sich begraben: Dieses „Horror-Szenario“ war die Ausgangslage für die Übung des Katastrophenhilfsdienstes am Gelände der Firma Voith in St. Pölten. Vorbereitet hat die Übung das Kommando der 11. Katastrophenhilfsdienst (KHD)-Bereitschaft des Bezirks Lilienfeld.

Um das Zusammenspiel der Blaulichtorganisationen für den Ernstfall verbessern zu können, war auch die Exekutive bei dieser Großübung dabei. Ein besonders brisantes Szenario: Ein bewaffneter Brandstifter versteckt sich am Gelände, feuert zwei Schüsse ab – die Feuerwehr muss den Rückzug antreten, bis die Polizei den Schützen gefunden und in Gewahrsam genommen hatten.

Beim Training stand daher ebenfalls das Führungsverhalten im Blickpunkt. „Da der Einsatzstab von der Firma Voith aufgebaut wurde und mit diesem aktiv zusammengearbeitet werden musste, waren auch die Führungskräfte gefordert“, weiß Christian Teis vom Bezirksfeuerwehrkommando zur Übung. An dieser nahmen 128 Floriani, sechs Polizisten und 14 Sanitäter teil. Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss betonte, „wie wichtig es ist, realistische Übungsobjekte zur Verfügung zu haben“.

