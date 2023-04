Erfolgreiche Spendenaktion von Spar Lilienfeld und Traisen

Über ein Jahr ist der Kriegsbeginn in der Ukraine bereits her, doch Frieden ist nicht in Sicht. Um die von den Kriegswirren, Not und Armut betroffenen Menschen in der Ukraine nun weiter zu unterstützen, initiierten die Sparmärkte Binder Lilienfeld und Traisen rund um Geschäftsmann Walter Binder gemeinsam mit dem Roten Kreuz Lilienfeld-St. Aegyd eine gemeinsame Spendenaktion.

Viele Kundinnen und Kunden der Supermärkte nahmen die Spendenaktion wahr und spendeten für die Rotkreuz-Ukraine-Hilfe. Seitens des Sparmarktinhabers Walter Binder wurde die Höhe des Gesamtbetrages aufgestockt. Bezirksstellenleiter Michael Sedlacek dankt für die großartige Unterstützung Spenderinnen und Spendern sowie Sparmarktinhaber Walter Binder.

Rotes Kreuz hilft da, wo es am nötigsten ist

Seit Kriegsbeginn setzt sich die weltweite Rot-Kreuz- und Rothalbmondbewegung nicht nur für die Ukrainer in den Regionen selbst ein, sondern auch für jene, die auf der Flucht sind. Gegenwärtig kann noch nicht klar vorausgesagt werden, wie lange der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine noch anhalten wird. Klar ist nur, dass, solange Krieg herrscht, die betroffenen Menschen jegliche Art von Hilfe dringend benötigen.

Daher unterstützt das Rote Kreuz die vom Krieg betroffenen Familien. „Es werden Hilfsgüter in die betroffenen Gebiete geliefert und auch mobile Anlaufstellen wurden errichtet. Die Anlaufstellen verfügen über medizinische Versorgung, Informationen, psychosoziale Unterstützung, Wasser, Nahrung sowie Hygiene- und Bekleidungspakete. Auch beim Wiederzusammenführen von auf der Flucht separierten Familien wird aktiv geholfen“, informiert Nina Oysmüller vom Roten-Kreuz Lilienfeld-St. Aegyd.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.