Neuer Lilienfelder Baumarkt im Frühling

Der Handwerkerfachmarkt „Let‘s do it“ Eisner hat kürzlich zugesperrt. Jedoch wird es in der Stadt, gleich nebenan, bald wieder einen Baumarkt geben: Christoph Hickelsberger wird sein Geschäft in der Mariazellerstraße über den Winter ausbauen und einen Baumarkt integrieren.

„Ich spiele mit dem Gedanken, einen Baumarkt zu eröffnen, schon länger. Deswegen ist das Konzept dazu auch schon fertig“, sagt Christoph Hickelsberger. Die Geschäftsräumlichkeiten der Firma HM Markier- und Bodentechnik, neben dem ÖAMTC-Stützpunkt werden umgebaut. Die Autowaschanlagen werden entfernt und Parkflächen geschaffen. Auf das Dach soll eine Photovoltaik-Anlage kommen.

Bürgermeister Wolfgang Labenbacher ist erfreut, dass die Lücke, die das Zusperren des „Let‘s do it“-Marktes hinterlassen hat, so schnell geschlossen werden kann. Es habe bereits Stimmen aus der Bevölkerung gegeben, die das Verschwinden des Marktes aus der Stadt bedauerten.

„Für die Stadtgemeinde Lilienfeld, die Lilienfelder Bevölkerung und den Einkaufspark ist die geplante Errichtung eines Baumarktes durch Christoph Hickelsberger eine besonders erfreuliche Nachricht“, sagt Labenbacher.

Eröffnung für Frühjahr 2023 geplant

Hickelsberger möchte die Stadt Lilienfeld nicht lange ohne Baumarkt lassen. Er strebt an, bereits im Frühling 2023 zu eröffnen. Pünktlich zum Beginn der Gartensaison soll alles fertig sein.

Wie auch der ehemalige „Let‘s do it“-Markt wird Hickelsbergers Geschäft Teil einer Baumarktkette sein. Die Produktpalette wird breit sein. „Man soll schon beim Betreten des Geschäftes merken, dass man hier alles bekommt. Von der Schraubenmutter über Baumittel bis hin zum Farbkübel“, verrät Christoph Hickelsberger.

Er ist bereits jetzt auf der Suche nach Mitarbeitern fpr das neue Geschäft. Zwei Vollzeitkräfte wird er beschäftigen oder eine entsprechende Zahl an Teilzeit- oder geringfügig beschäftigten Angestellten.

Hickelsberger ist überzeugt, dass sein neues Angebot von der Bevölkerung gut angenommen wird. „Ich freue mich sehr darauf – es ist ja schon in aller Munde. Wir werden in Lilienfeld einen guten, sympathischen Baumarkt bieten“, kündigt Hickelsberger an.

